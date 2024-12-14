У легенды советского кино Галины Польских обнаружили неизлечимое заболевание

Новости сильно опечалили преданных поклонников звездыЛегенде советского кинематографа Галине Польских медики диагностировали тяжелое и неизлечимое заболевание, пневмофиброз легких – хронический недуг, при котором в легочной ткани появляются небольшие рубцы.
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