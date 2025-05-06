Челябинцев не пустят на площадь Революции

Центральную площадь Челябинска снова закроют на несколько часов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска сегодня, 6 мая, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения и парада войск Челябинского гарнизона в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.