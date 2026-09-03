Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Хватит сидеть на двух стульях, и вообще наш стул верни»: Пашинян вертелся змеей, но получил неприятный разговор с Путиным о будущем Армении

«Хватит сидеть на двух стульях, и вообще наш стул верни»: Пашинян вертелся змеей, но получил неприятный разговор с Путиным о будущем Армении

Вертевшийся ужом на сковородке Пашинян получил неприятный разговор с Путиным Иллюстрация: Блокнот Никол Пашинян, пытающийся сосать двух маток, хоть отнюдь и не ласковый телок из русской пословицы, похоже, окончательно поставлен перед выбором.

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