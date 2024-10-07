Несколько землетрясений зарегистрировали в Бурятии за сутки

За сутки, 7 октября, на территории республики Бурятия произошло сразу несколько землетрясений. Как сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы России, толчки зафиксированы на территории Муйского района.
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