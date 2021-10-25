«Надо было брать Курилы у Ельцина!»

Анализируя политическую позицию нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды в отношении России, один из ведущих японских специалистов по нашей стране профессор-политолог Кэнро Нагоси отмечает: «В своей книге "Стремление мирной нации к миру без ядерного оружия", опубликованной в прошлом году, премьер-министр Фумио Кисида указал, что он унаследует дипломатию одного из основателей фракции Котикай (в настоящее время ее возглавляет.