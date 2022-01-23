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В Еврокомиссии огласили причину высоких цен на газ

Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон считает, что геополитическая напряженность является одним из основных факторов высокой стоимости газа, пишет «Интерфакс» Как утверждает Симсон, данный период крайне важен для энергетической сферы в ЕС.

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