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Путин поручил создать комиссию по вопросам ограничительных мер для релокантов

Путин поручил создать комиссию по вопросам ограничительных мер для релокантов

www.globallookpress.com/Roman Naumov Президент России Владимир Путин 7 сентября постановил образовать Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер в отношении релокантов.

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