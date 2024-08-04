Авербух резко отреагировал на бронзу России в командном турнире Игр-2022

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил, что для него сборная России все равно останется победителем командного турнира по фигурнмоу катанию на Олимпийских играх - 2022, несмотря на перераспределение медалей.
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