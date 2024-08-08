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Объявлена цена нового Geely, который заменит на русском рынке Toyota Camry и Kia K5

Объявлена цена нового Geely, который заменит на русском рынке Toyota Camry и Kia K5

В Россию обещают завести новый Geely Preface, уже известны характеристики и цена седана.Стала известна стоимость нового Geely Preface, который призван занять на русском рынке ниши "Тойота Камри" и "Киа К5".

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