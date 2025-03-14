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Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +20°, облачно• Севастополь: +16°, облачно• Ялта: +19°, облачно• Алушта: +21°, облачно• Евпатория: +12°, облачно• Саки: +14°, облачно• Бахчисарай: +19°, облачно• Джанкой: +21°, облачно• Судак: +15°, облачно• Феодосия: +16°, облач.

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