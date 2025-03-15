Спать или не спать? Интересные факты о сне для каратистов

Не секрет, что недосып – это актуальная проблема современного человека. А насколько она актуальна для каратистов и как качество сна влияет на их тренировки и соревнования? Предлагаем вам 13 фактов, которые помогут ответить на эти вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии