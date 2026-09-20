В Киеве в седьмой раз за день объявили воздушную тревогу

В Киеве в седьмой раз за день сработали сирены воздушной тревоги. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения.
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