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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Крыму рассказали о ситуации с топливом после частичного снятия ограничений

В Крыму рассказали о ситуации с топливом после частичного снятия ограничений

На ряде заправок доступен лишь один вид горючего, а в отдельных районах продолжают действовать лимиты, в первую очередь — для частных автовладельцев В Крыму ситуация с поставками бензина начала улучшаться: за последнюю неделю топливо появилось на заправках в крупных населенных пунктах.

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