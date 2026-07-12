В Крыму рассказали о ситуации с топливом после частичного снятия ограничений

На ряде заправок доступен лишь один вид горючего, а в отдельных районах продолжают действовать лимиты, в первую очередь — для частных автовладельцев В Крыму ситуация с поставками бензина начала улучшаться: за последнюю неделю топливо появилось на заправках в крупных населенных пунктах.