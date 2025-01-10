Петербург получит федеральные субсидии на реализацию проектов в социальной сфере

Об этом рассказал Александр Беглов Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал ряд постановлений городского правительства об одобрении проектов соглашений о предоставлении бюджету Северной столицы субсидий из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Смольного.
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