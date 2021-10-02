Донбасс Сегодня

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СМИ: в Мали вылетели сотни наемников ЧВК “Вагнера”

СМИ: в Мали вылетели сотни наемников ЧВК “Вагнера”

Политика Спецборт с российскими наемниками отправился в африканское государство. По информации СМИ, в Мали прибыли сотни российских наемников.

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