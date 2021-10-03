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Голевые передачи Любушкина и Провольнева помогли «Аризоне» победить «Анахайм»

Голевые передачи Любушкина и Провольнева помогли «Аризоне» победить «Анахайм»

«Аризона» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 4:3. В составе «койотов» дубль на счету Джейкоба Чикрана, еще по шайбе забросили Луи Эрикссон с передачи Владислава Провольнева и Йохан Ларссон с передачи Ильи Любушкина.

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