Воздушные «бандерлоги»

Очередной приступ шизофрении на Украине Есть события мирового масштаба, от которых трясется наша хрупкая планета, а есть и местного, почти незаметные, но они, как правило, оказывают влияние на судьбы людей более страшное и неизмеримо горькое.
Очередной приступ шизофрении на Украине Есть события мирового масштаба, от которых трясется наша хрупкая планета, а есть и местного, почти незаметные, но они, как правило, оказывают влияние на судьбы людей более страшное и неизмеримо горькое.
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