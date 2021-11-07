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Воздушные «бандерлоги»

Воздушные «бандерлоги»

Очередной приступ шизофрении на Украине Есть события мирового масштаба, от которых трясется наша хрупкая планета, а есть и местного, почти незаметные, но они, как правило, оказывают влияние на судьбы людей более страшное и неизмеримо горькое.

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