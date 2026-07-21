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ВК Пресс

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Пьяная поездка закончилась больницей: в Усть-Лабинске мотоциклист устроил ДТП

Пьяная поездка закончилась больницей: в Усть-Лабинске мотоциклист устроил ДТП

В Усть-Лабинске на улице Зои Космодемьянской утром 20 июля произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, сообщает полиция Кубани.

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