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Аргументы и Факты

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Джефф Монсон заявил, что чувствует себя по-настоящему русским

Джефф Монсон заявил, что чувствует себя по-настоящему русским

Отказавшийся от американского гражданства боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Джефф Монсон заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что чувствует себя по-настоящему русским, передает ТАСС.

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