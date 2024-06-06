Джефф Монсон заявил, что чувствует себя по-настоящему русским

Отказавшийся от американского гражданства боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Джефф Монсон заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что чувствует себя по-настоящему русским, передает ТАСС.
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