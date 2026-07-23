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Царьград

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Гидрометцентр: 24 июля в Сочи ожидаются волны до 2 метров

Гидрометцентр: 24 июля в Сочи ожидаются волны до 2 метров

На российских морских курортах в пятницу ожидаются мощные волны. В Сочи высота волн может достигать 2 метров, в Каспийском и Азовском морях - до 1,5 метров.

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