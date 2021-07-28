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Чего пытаются добиться от работников и работодателей — читаем Совместные разъяснения Минтруда и Роспотребнадзора от 23 июля

Чего пытаются добиться от работников и работодателей — читаем Совместные разъяснения Минтруда и Роспотребнадзора от 23 июля

23 июля на официальном сайте Минтруда России был размещен очередной замечательный документ -Письмо № 14-4/10/П-5532 — Совместные разъяснения Минтруда и Роспотребнадзора по самому животрепещущему вопросу современности: как работодателю правильно организовать «достижение коллективного иммунитета» в вверенных ему трудовых коллективах? О чем этот документ? Перед началом его изучения необходимо вспомнить об очень важном моменте: РЕКОМЕНДАЦИИ Роспотребнадзора сами […] The post Чего пытаются добиться от работников и работодателей - читаем Совместные разъяснения Минтруда и Роспотребнадзора от 23 июля first appeared on Эхо.

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