23 июля на официальном сайте Минтруда России был размещен очередной замечательный документ -Письмо № 14-4/10/П-5532 — Совместные разъяснения Минтруда и Роспотребнадзора по самому животрепещущему вопросу современности: как работодателю правильно организовать «достижение коллективного иммунитета» в вверенных ему трудовых коллективах? О чем этот документ? Перед началом его изучения необходимо вспомнить об очень важном моменте: РЕКОМЕНДАЦИИ Роспотребнадзора сами […] The post Чего пытаются добиться от работников и работодателей - читаем Совместные разъяснения Минтруда и Роспотребнадзора от 23 июля first appeared on Эхо.