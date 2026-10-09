Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как и зачем социалисты травили Фёдора Шаляпина

Как и зачем социалисты травили Фёдора Шаляпина

Певец Фёдор Шаляпин — типичный пример способного русского человека, который «сделал себя сам». В свой последний век Российская Империя была страной возможностей: по качеству работы социальных лифтов нас можно было сравнить тогда разве что с США.

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