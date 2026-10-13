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Катастрофическая ошибка Драпатого: Дружковка в «огневом мешке» между Андреевкой и Часов Яром

Катастрофическая ошибка Драпатого: Дружковка в «огневом мешке» между Андреевкой и Часов Яром

Катастрофическая ошибка Драпатого: Дружковка в «огневом мешке» между Андреевкой и Часов Яром Прорыв армии России между Добропольем и Краматорском начинает угрожать обороне бандеровцев во всей агломерации В результате активных наступательных действий полностью освобождены населенные пункты Петровское и Нововотроицкое в окрестностях Доброполья.

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