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Тен Хаг о 2 поражениях дома в АПЛ подряд: «Язык наших тел должен говорить: «Олд Траффорд» – крепость, единственный исход – ваше поражение»

Тен Хаг о 2 поражениях дома в АПЛ подряд: «Язык наших тел должен говорить: «Олд Траффорд» – крепость, единственный исход – ваше поражение»

У «Манчестер Юнайтед» 5 поражений и 4 победы в 9 матчах сезона. «Теперь у нас два [домашних] поражения в АПЛ подряд.

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