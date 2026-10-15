Пять лет назад в московских школах появились предпринимательские и медиаклассы. Сергей Собянин сообщил, что за этот период количество учеников предпринимательских классов увеличилось в десять раз и сегодня превышает 14 тысяч.
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