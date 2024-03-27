17 признаков, что у тебя проблемы с почками

Почки очищают кровь и удаляют токсины из организма. Они отвечают за выведение лишней жидкости и вредных веществ, поддерживают баланс электролитов и регулируют другие функции, позволяющие сохранить здоровье.
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