Минздрав Израиля предупреждает: «Волшебный мёд» содержит опасный сибутрамин

Министерство здравоохранения Израиля призывает граждан отказаться от покупки и употребления продукта «Волшебный мёд» (другие названия — «Мёд для похудения», דבש הקסם, דבש להרזיה), в составе которого обнаружено запрещённое вещество сибутрамин .
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