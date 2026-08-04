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Московский комсомолец в Израиле

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Минздрав Израиля предупреждает: «Волшебный мёд» содержит опасный сибутрамин

Минздрав Израиля предупреждает: «Волшебный мёд» содержит опасный сибутрамин

Министерство здравоохранения Израиля призывает граждан отказаться от покупки и употребления продукта «Волшебный мёд» (другие названия — «Мёд для похудения», דבש הקסם, דבש להרזיה), в составе которого обнаружено запрещённое вещество сибутрамин .

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