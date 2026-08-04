Минздрав Израиля предупреждает: «Волшебный мёд» содержит опасный сибутрамин

Министерство здравоохранения Израиля призывает граждан отказаться от покупки и употребления продукта «Волшебный мёд» (другие названия — «Мёд для похудения», דבש הקסם, דבש להרזיה), в составе которого обнаружено запрещённое вещество сибутрамин .