К 2050 году мировой спрос на природный газ вырастет на 34%, ожидают в GECF. Впрочем, топливо нужно уже сейчас, и особенно в Европе, что подтвердил скачок цен на прошлой неделе после выпада против «Газпрома» австрийской компании, импортирующей российский газgecf.