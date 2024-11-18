К 2050 году мировой спрос на природный газ вырастет на 34%, ожидают в GECF. Впрочем, топливо нужно уже сейчас, и особенно в Европе, что подтвердил скачок цен на прошлой неделе после выпада против «Газпрома» австрийской компании, импортирующей российский газgecf.
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