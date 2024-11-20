Пентагон: Соединенные Штаты не воюют с Россией Соединенные Штаты не воюют с Россией, поэтому не видят смысла в изменении собственной ядерной политики.
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Пентагон: Соединенные Штаты не воюют с Россией Соединенные Штаты не воюют с Россией, поэтому не видят смысла в изменении собственной ядерной политики.
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