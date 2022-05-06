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Между странами Балтии, Польшей и Украиной заключен договор об укреплении сотрудничества

Между странами Балтии, Польшей и Украиной заключен договор об укреплении сотрудничества

Министры внутренних дел стран Балтии и Польши приехали на Украину, где подписали многостороннее соглашение о сотрудничестве по предотвращению трансграничной преступности и восстановлению сферы деятельности МВД Украины по завершении военных действий.

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