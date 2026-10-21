Почему закон о нацбезопасности в Литве внезапно оказался направлен против собственных граждан с православным вероисповеданием? Каким образом организация с уставом кружка рисования получила право определять, кто угрожает государству? Зачем литовские политики пытаются перенести украинский сценарий религиозного конфликта на благополучную в.
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