Поче­му закон о нац­без­опас­но­сти в Лит­ве вне­зап­но ока­зал­ся направ­лен про­тив соб­ствен­ных граж­дан с пра­во­слав­ным веро­ис­по­ве­да­ни­ем? Каким обра­зом орга­ни­за­ция с уста­вом круж­ка рисо­ва­ния полу­чи­ла пра­во опре­де­лять, кто угро­жа­ет госу­дар­ству? Зачем литов­ские поли­ти­ки пыта­ют­ся пере­не­сти укра­ин­ский сце­на­рий рели­ги­оз­но­го кон­флик­та на бла­го­по­луч­ную в.