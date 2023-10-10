ДМФ ДИАЛОГИ 2023 в четвертый раз объединил лидеров медицинской отрасли России

Современная реальность – это осознанность. Люди все чаще задумываются о своем здоровье. Рацион, диагностика, нутрициология, профилактика – каждый шаг к здоровому будущему формирует новый, более качественный образ жизни.
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