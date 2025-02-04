Юрист Тарновский: в 2025 году главные изменения в ПДД коснулись штрафов

Эксперт также отметил, что теперь снять авто с регистрации можно через портал "Госуслуги".В 2025 году в правилах дорожного движения (ПДД) произошли значительные изменения, которые коснулись суммы и сроков уплаты штрафов.
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