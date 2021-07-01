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Я.Кедми: Жаль, что англичане не пытались открыть ответный огонь. Тогда бы всё закончилось по-другому

Я.Кедми: Жаль, что англичане не пытались открыть ответный огонь. Тогда бы всё закончилось по-другому

Военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ITON.TV высказывает мнение о целях организаторов провокации с участием британского эсминца "Дефендер" вблизи Крыма и ее последствиях, оценивает боеготовность российских военных моряков, летчиков и разведслужб в данной ситуации, сравнивает действия "Дефендер" с аналогичными действиями в ноябре 2020 года эсминца ВМС США "Джон Маккейн" в территориальных водах России в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке, анализирует возможность использования начинающихся военно-морских учений НАТО «Си Бриз-2021» в северо-западной части Черного моря для прикрытия передачи Украине различных видов вооружений, а также рассказывает о теме своего докладе на IX московской конференции по международной безопасности.

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