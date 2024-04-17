Гилад Эрдан, постоянный представитель Израиля при ООН: «Эта атака пересекла все возможные красные линии, и Израиль оставляет за собой право ответить.
"Евреи — нация львов". Израиль сбросил маску жертвы
Комментарии
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Samarium
Насчет сущности евреев и их государства никто и никогда не обольщался с глубокой древности....
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15 час.
Александр Салтановский
Так это твой по ходу, мундирчик
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12 час.
Россиянин
А есть еще опущенный лев. Этого льва никакой прайд к себе не принимает.
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11 час.
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