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Швейцария отменила санкции против «Еврохима» после ухода Мельниченко

Швейцария отменила санкции против «Еврохима» после ухода Мельниченко

Информацию об этом сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. В публикации говорится, что санкции сняты в связи с уходом Мельниченко, поэтому нет причин для продолжения действия ограничений, наложенных на предприятие швейцарскими властями.

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