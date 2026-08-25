Siemens Energy привлекла Goldman Sachs для подготовки продажи контрольного пакета Transformation of Industry

Акции Siemens Energy выросли примерно на 1,5% на предторговой сессии во Франкфурте после сообщения Bloomberg о том, что компания привлекла Goldman Sachs для подготовки к возможной продаже контрольного пакета подразделения Transformation of Industry.
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