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Siemens Energy привлекла Goldman Sachs для подготовки продажи контрольного пакета Transformation of Industry

Siemens Energy привлекла Goldman Sachs для подготовки продажи контрольного пакета Transformation of Industry

Акции Siemens Energy выросли примерно на 1,5% на предторговой сессии во Франкфурте после сообщения Bloomberg о том, что компания привлекла Goldman Sachs для подготовки к возможной продаже контрольного пакета подразделения Transformation of Industry.

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