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ФСБ предупредила о вербовках россиян на «небольшие» диверсии за плату

ФСБ предупредила о вербовках россиян на «небольшие» диверсии за плату

По данным спецслужбы, вербовщики сообщают своим „подопечным“, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки «покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей».

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