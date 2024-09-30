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Царьград

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Вратарь "Тюмени" Николай Пальянов погиб на СВО в 21 год: Клуб выражает соболезнования

Вратарь "Тюмени" Николай Пальянов погиб на СВО в 21 год: Клуб выражает соболезнования

Николай Пальянов, воспитанник футбольного клуба "Тюмень" и вратарь команды "Тюмень-2003", погиб в возрасте 21 года, участвуя в специальной военной операции.

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