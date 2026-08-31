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Банки и МФО начнут отчитываться перед приставами о взыскании долгов

Банки и МФО начнут отчитываться перед приставами о взыскании долгов

С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут обязаны предоставлять Федеральной службе судебных приставов сведения о взыскании просроченных долгов.

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