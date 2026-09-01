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Царьград

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Рэп, медведи, пальмы: как прошли самые необычные линейки 1 сентября

Рэп, медведи, пальмы: как прошли самые необычные линейки 1 сентября

Во вторник, 1 сентября 2026 года, школьники по всей стране встречали по-разному – от выступления рэпера до отмены мероприятий из-за медведей.

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