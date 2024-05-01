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Форвард СКА Васиченко: «Медиафутбол сейчас ничем не отличается от Второй лиги. Ужас! Надо возвращать фиферов»

– Сейчас медиафутбол хоть чем-то отличается от Второй лиги? – Нет! Это ужас! Реально Вторая лига началась в медиафутболе.

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