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Царьград

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Луна образует впечатляющую группу с Марсом и Юпитером 7 сентября

Луна образует впечатляющую группу с Марсом и Юпитером 7 сентября

7 сентября Луна соединится с Марсом, Юпитером и звездами Кастор и Поллукс на ночном небе, создавая замечательную космическую композицию.

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