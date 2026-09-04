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Регионы России

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ФИФА обвинила УЕФА в клеветнической кампании и подала на неё в суд в США

ФИФА обвинила УЕФА в клеветнической кампании и подала на неё в суд в США

Международная федерация футбола (ФИФА) обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в организации кампании по дискредитации и подала на него судебные иски в три суда Соединённых Штатов Америки.

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