Боевикам отомстили за расстрел мирных.25,1K прочтений Вчера Российские мотострелки уничтожили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расстреливали мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться подальше от линии боевого соприкосновения.
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