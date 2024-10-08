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Боевикам отомстили за расстрел мирных. Последние новости из Курской области

Боевикам отомстили за расстрел мирных. Последние новости из Курской области

Боевикам отомстили за расстрел мирных.25,1K прочтений Вчера Российские мотострелки уничтожили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расстреливали мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться подальше от линии боевого соприкосновения.

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