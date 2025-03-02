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В Канаде провели первую часть операции по восстановлению зрения при помощи зуба

В Канаде провели первую часть операции по восстановлению зрения при помощи зуба

Пациентка восстанавливается.фото: unsplash.com/@gpironЖительница канадской провинции Виктория восстанавливается после проведения первой части редкой операции по восстановлению зрения с помощью собственного зуба пациента.

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