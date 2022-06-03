Президент Джо Байден Байден закликав Конгрес посилити контроль за обігом зброї в країні Президент звернувся до нації у зв'язку із серією випадків масової стрілянини, які шокували американців за останній місяць Президент Джо Байден у четвер закликав Конгрес заборонити штурмову зброю, розширити систему перевірки біографічних даних покупців пістолетів, рушниць і гвинтівок, а також вжити інших […] Сообщение Байден закликав Конгрес посилити контроль за обігом зброї в країні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.