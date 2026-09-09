В Подмосковье загорелся склад площадью 1800 квадратных метров

В подмосковном городе Щелково рано утром загорелось складское помещение, в котором хранилась пластиковая продукция.
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