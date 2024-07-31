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Корабли Балтийского флота разыграли артиллерийский бой

Корабли Балтийского флота разыграли артиллерийский бой

В рамках планового учения по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций силы Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.

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