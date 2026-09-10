Кондратьев: Сочи продолжает работать как курорт после атаки безэкипажных катеров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил «Интерфакс», что Сочи продолжает работать как курорт после атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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